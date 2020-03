Pontendera, Ropolo: "Mascherine? Ci ha fatto piacere fare la differenza con un piccolo gesto"

Paolo Ropolo, terzino del Pontedera, insieme ai compagni granata Edoardo Pavan, Emanuele Cigagna e Lorenzo Bardin, hanno distribuito i kit di mascherine in città ed è quindi intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per commentare il progetto di solidarietà: "E' stato un piacere dare una mano al paese che mi ospita da due anni ormai, un aiuto in questo momento anche se piccolo da parte di tutti può fare la differenza. Ci hanno chiamato e chiesto una mano e ci ha fatto piacere".



Come vivi questo momento?

"Male, come tutti credo. Siamo chiusi in appartamento da 19 giorni e non sappiamo per quanto andrà avanti tutto questo. Il fatto di essere lontano da casa, dalla mia famiglia e dalla mia ragazza non aiuta, ma questa è la strada per uscire da questa situazione e combattere il prima possibile questo virus".

Prima dello stop forzato, il Pontedera stava facendo benissimo...

"Sì, quest’anno abbiamo fatto una grande stagione a Pontedera, ci siamo divertiti e tolti grandi soddisfazioni, dentro e fuori dal campo si è creato un gruppo forte e questo ha fatto la differenza. Spero di tornare in campo il prima possibile perché questo vorrebbe dire la fine di questo triste momento".