Pontisso: "Udinese? Fortunato a trovare il Vicenza. Mi piacerebbe rinnovare qui"

Simone Pontisso, centrocampista del Vicenza, ha risposto alle domande dei tifosi del Lanerossi attraverso i canali ufficiali del club biancorosso: “Il mio idolo? Pirlo in assoluto, per come gioca, per come si smarcava per ricevere la palla, giocava sempre a uno due tocchi. Se devo scegliere uno in attività, dico Busquets per lo stesso motivo, secondo me è uno dei mediani più forti. Chi è più forte fra Carpi e Reggiana? Sono due squadre completamente diverse, il Carpi è più fisico, quando c’è da lottare hanno la meglio loro. La Reggiana gioca molto a calcio, in casa loro anche grazie al campo fanno davvero un gran calcio e mettono in difficoltà chiunque. Se devo scegliere dico Reggiana. Il centrocampista che mi ha più impressionato? Tulissi del Modena. Invece per quanto riguarda il play, direi nella prima in Coppa contro la Reggina, c’era De Rose, magari non si nota molto, ma è molto fastidioso. Deluso dall’Udinese? Sono cresciuto lì dall’età di 13 anni, mi hanno trattato sempre bene, ci sono ottime strutture e bravi allenatori, mi è mancato solo il giocare in prima squadra, la mia fortuna è stata trovare subito una squadra come il Vicenza, da dove sono potuto ripartire. Rinnovo? Ho già il contratto per la prossima stagione ma mi piacerebbe poter rinnovare con questa società importante”.