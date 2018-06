Pordenone, a centrocampo piace Giampiero Pinzi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Da semplice suggestione a qualcosa di più. Parliamo del centrocampista attualmente in forza al Padova, Giampiero Pinzi. L'ex Udinese, così come riportato dal Messaggero Veneto, potrebbe diventare il l'alter ego di Burrai in casa Pordenone. Staremo a vedere se nei prossimi giorni ci saranno dei contatti tra le parti.