Pordenone, ag. Iocolano: "Riavvicinamento? Non li sento da dieci giorni"

Smentite ufficiali, quelle arrivate dall'agente di Simone Iocolano, Massimo Pavanello. Queste le sue parole sul proprio profilo LinkedIn, dopo la notizia del riavvicinamento con il Pordenone​​​​​​​:​​​​​​​

“La Gazzetta dello sport ha pubblicato oggi questa notizia che riaccende un po' una domenica piatta. Come ho detto ai giornalisti che mi hanno scritto e telefonato per avere delle conferme, credo che sia a Simone che a me faccia piacere leggere il suo nome tra i profili svincolati di interesse. Mantenere alta l’asticella della visibilità in queste giornate è molto utile, ma devo altresì dire che noi abbiamo deciso di attendere il verdetto dei ripescaggi in Serie B se come auspichiamo ci saranno, in caso contrario valuteremo velocemente una delle tante proposte di club di Lega Pro, in questo caso il Pordenone è uno di quelli, anche se il contatto con il club friulano è cessato da più di una decina di giorni, ma mai disperare perché il calcio mi insegna che le dinamiche possono variare in pochi minuti".