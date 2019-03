Pordenone, anche sindaco e giunta nel progetto di crowdfunding

Fonte: http://www.pordenonecalcio.com

Cresce il progetto di crowdfunding Pordenone 2020, in vista della scadenza del 15 marzo. Oggi l’adesione ufficiale al “club nel club”, a titolo personale, di importanti rappresentanti del Comune di Pordenone: il sindaco Alessandro Ciriani, gli assessori Walter De Bortoli, Emanuele Loperfido, Cristina Amirante, i consiglieri Alessandro Basso (anche regionale) e Mattia Tirelli. Con loro Elena Ceolin, Mario Boranga, il piccolo Marco e Simone Basegio. Una “certificazione” della bontà del progetto del Pordenone Calcio, che valorizza – in particolare – il territorio e i giovani.

«Un piccolo contributo per una grande causa – afferma il sindaco Ciriani -. Sostenere Pordenone 2020, e in generale l’attività della società, è alla portata di tutti. Un vero tifoso è chiamato a usufruire di un’opportunità così speciale: entrare a far parte di un club che sta facendo sognare tutti. Sogno che si poggia su un progetto serio, fatto di idee chiare. Auspico che in questa fase finale di Pordenone 2020 tanti pordenonesi e non aderiscano all’iniziativa. Forza Pordenone!».