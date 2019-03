Pordenone, Bombagi: "Pareggio giusto, l'esultanza non era contro i tifosi"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Il giocatore del Pordenone, Francesco Bombagi ha commentato nella mixed zone del Liberati il pareggio di oggi contro la Ternana: “L’esultanza? Non era contro i tifosi rossoverdi, anche perché non ho instaurato nessun rapporto con loro. Il risultato è giusto. La Ternana sta attraversando un periodo negativo ma resta una grande squadra. Abbiamo fatto la partita nel migliore dei modi, nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo e la Ternana ne ha approfittato raggiungendo il pareggio. Non ho trovato spazio a Terni perché venivo da un grave infortunio, poi la situazione non era semplice. Anche a Pordenone è stata dura all’inizio, ma mi hanno aspettato e ringrazio tutti. Inoltre Tesser è un allenatore di un’altra categoria”, le sue parole riprese da Ternananews.it.