Bastava un solo pareggio, nel match odierno contro la Giana Erminio, per coronare il Pordenone come campione di inverno del Girone B.

Ma non occorre attendere l'esito della gara dei ramarri, che hanno già centrato il titolo prima di scendere in campo! Gli uomini di Tesser, infatti, erano e sono la capolista del raggruppamento, a +6 dalla Triestina che occupa la seconda posizione: mancando due gare al termine, un solo punto può fare la differenza, ma il problema non si è posto perché la squadra alabardata è già scesa in campo, perdendo 2-0 sul campo del Teramo.

Mancando poi solo la gara di mercoledì 26 per chiudere il girone di andata, è praticamente impossibile, oltre il risultato odierno del Pordenone, limare il -6.