Pordenone, Ciurria: “Un calcio come il nostro lo fanno in pochi”

Patrick Ciurria, calciatore del Pordenone, promuove la sua squadra e il lavoro di mister Attilio Tesser. “La nostra forza è il gruppo, ma anche il gioco - ha detto il giocatore, ai microfoni del Messaggero Veneto -. In Serie C non si vedono tante squadre che sviluppano un calcio come il nostro, provando a proporre qualcosa anche quando si è in svantaggio”. Parole positive anche sul tecnico, che l’ha tolto dal mercato e messo in campo facendogli ricoprire tre ruoli (mezzala, trequartista e seconda punta). “Mi fa piacere avere la fiducia di Tesser - ha concluso -. Come squadra dobbiamo andare avanti su questa strada: con il Monza è arrivata una vittoria importante, adesso sotto contro un altro grande team come la Ternana. Mi aspetto tanti tifosi a sostenerci al ‘Bottecchia’”.