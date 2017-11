Pordenone, Colucci: "Reggiana? Spero vinca il campionato, il prossimo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Pordenone Leonardo Colucci ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Reggiana, squadra allenata nella passata stagione: “Ho giocato a Reggio 20 anni fa e ci ho anche allenato, sono motivi d'orgoglio per me e ringrazio Grammatica e Compagni per avermi dato quella possibilità. Reggio ha una tifoseria straordinaria, senza nulla togliere alle altre, e spero che vincano il campionato, ma quello dell'anno prossimo. - continua Colucci come riporta Trivenetogoal.it - Modena? Vi ho giocato e sono vicino ai tifosi gialloblù. 105 anni di storia non si cancellano in 2-3 mesi e per questo spero possano ripartire l'anno prossimo e tornare subito nel calcio che conta”.