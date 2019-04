Archiviata la promozione in Serie B con la vittoria sulla Giana Erminio, per il Pordenone è iniziato il percorso di avvicinamento alla prima avventura in cadetteria. Fra le voci più importanti spicca quella legata all'impianto dove i ramarri disputeranno le gare interne della prossima stagione.

CARO AFFITTI - Di questo parla oggi Il Gazzettino sulle sue pagine dedicate allo "speciale promozione" della squadra di Attilio Tesser, identificando la Dacia Arena di Udine come la soluzione più probabile in attesa di un nuovo impianto tutto dei neroverdi. Un trasloco, quello in casa dell'Udinese, che alla società del presidente Lovisa potrebbe costare, stando alle stime del quotidiano, circa 20mila euro a partita. Una cifra sicuramente di rilievo per un club appena promosso dalla Lega Pro.