Pordenone, esonerato lo stemma: va in pensione dopo 13 anni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Pordenone e i social network, l'amore continua. Attraverso i propri canali ufficiali, il club neroverde ha infatti annunciato di aver "esonerato" il proprio stemma, dopo che nei giorni scorsi diversi indizi (abbastanza chiari in realtà) andavano in questa direzione. Modellato su quello della Juventus, lo stemma va in pensione dopo 13 anni e nei prossimi giorni sarà sostituito da un suo "collega" più giovane.

Questo il comunicato: "Il Pordenone Calcio comunica che l’attuale stemma ufficiale non proseguirà la propria esperienza neroverde nella stagione 2018/2019.

Il presidente Mauro Lovisa e l’intera società ringraziano lo stemma per i 13 anni (dal 2005, con successivo restyling nel 2014) di proficua collaborazione ed alta fedeltà, augurandogli le migliori fortune per il trasferimento nella sua nuova casa: il Museo Neroverde (area bar del centro sportivo De Marchi). Si impegnano altresì a fargli quotidianamente visita.

Nei prossimi giorni sarà presentato il nuovo stemma. Restate connessi sui canali social neroverdi".