Domenico Germinale, attaccante del Pordenone, è stato autore della rete del pareggio dei Ramarri nell'1-1 di Bolzano. A fine gara, come riportato dai canali ufficiali neroverdi, ha dichiarato: "Un gol importante. Bisogna dimostrare di poter dare sempre una mano, anche quando c’è poco tempo per farlo. È un ottimo punto per come si era messa la gara. È stata una bella partita, loro sono una bella squadra. Noi abbiamo dimostrato di essere una squadra sempre disposta a lottare e che non vuole stare sotto. Quando entri devi sfruttare anche la più piccola occasione. Sono contento di fare parte di un gruppo così unito, lo spirito di squadra è la nostra forza".