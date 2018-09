Pordenone, Messaggero Veneto: "Buona la prima, è dominio"

"Pordenone, buona la prima. Steso il Fano al debutto nel campionato di Serie C". Così, in prima pagina, il Messaggero Veneto celebra l'esordio positivo dei ramarri (vittoria per 2-1) nella nuova annata di Lega Pro. "Il Pordenone - si legge - va subito a segno con Semenzato e Candellone. La squadra neroverde ha dominato la sfida più di quanto non dica il risultato. Il gol del Fano è arrivato soltanto allo scadere".