Pordenone, Tuttosport: “Tesser ordina: vietato guardare la classifica”

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

L'edizione odierna di Tuttosport apre la pagina sulla Serie C con le parole di Attilio Tesser, tecnico della formazione ramarra, che oggi sfida il Rimini alle 14,30. “Pordenone non devi guardare la classifica - il titolo del giornale, con l’intervista all’allenatore -. Pensiamo al nostro prossimo avversario e senza distrazioni”. Non solo Pordenone, ma si parla anche della formazione seconda in classifica. “Ripartenza Triestina - recita il titolo -. Tra gli alabarda ancora rimpianti per i due punti persi con il Ravenna e tanta voglia di rivincita oggi contro l’AlbinoLeffe. Settore dei portieri rivoluzionato con Offredi subito in campo e del baby Matosevic. Fuori Pizzul e Costantino”.