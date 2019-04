Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Attilio Tesser, allenatore che ha portato il Pordenone alla prima storica promozione in Serie B, ha così parlato dopo il match di oggi vinto 3-1 con la Giana Erminio, partita che ha dato ufficialmente il via alla festa: "Sono contento, è una grandissima soddisfazione. Ne gioiscono la città, la società e dei ragazzi straordinari. Questa sera dobbiamo solo festeggiare una stagione immensa. Non so come finirà la prossima gara, ma un campionato con sole tre sconfitte è incredibile. Ho trovato un gruppo che era assieme da anni, ho visto i giocatori più esperti piangere, è stata una grande emozione".