Pordenone, in caso di B più Treviso che Udine. Parola di Lovisa

Il presidente del Pordenone Mauro Lovisa attraverso il sito ufficiale del club friulano ha spronato la squadra a non mollare fino al raggiungimento della promozione, troppe volte sfumata sul filo di lana: “A oggi conta esclusivamente raggiungere la categoria superiore. Si leggono e sentono tante, troppe cose, ma la promozione non è ancora nostra. Tutti uniti per l’obiettivo”.

“Con la stessa concentrazione, ma in subordine all’ottenimento del risultato finale, la Società si sta adoperando nell’individuazione dello stadio dove disputare le gare della prossima stagione, vista l’impossibilità di utilizzare il Bottecchia in caso di categoria superiore. - si legge poi nella nota - Il presidente Lovisa e il suo staff stanno dialogando con il Comune di Pordenone, valutando per il futuro immediato due soluzioni: Udine e Treviso. Da Treviso, in particolare, è arrivata la disponibilità strutturale del sindaco, oltre che la stima per il progetto neroverde di imprenditori locali".