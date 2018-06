Pordenone, Italiano più vicino. Interrotto il rapporto con l'Arzignano

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Il Pordenone vede avvicinarsi sempre più Vincenzo Italiano come allenatore nella prossima stagione. Il tecnico infatti ha deciso di comune accordo con la proprietà dell'Arzignano, club che milita in Serie D, di non continuare il percorso intrapreso un anno fa. Ora Italiano è quindi libero di firmare per un altro club, probabilmente proprio quello neroverde.