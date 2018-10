Pordenone, l’elogio del sindaco: “Club più forte, in campo e fuori”

TOP NEWS Ore 17 - Rischio rinvio per due gare di A. Ufficiali Empoli-Juve

Le probabili formazioni di Roma-CSKA Mosca - Kolarov dal 1', out Pastore

Le probabili formazioni di Manchester United-Juventus - Out Mandzukic

Le probabili formazioni di Barça-Inter - Rafinha dalla panchina, out Nainggolan

Le probabili formazioni di Lokomotiv-Porto - Last call per i russi

Le probabili formazioni di Galatasaray-Schalke 04 – Tante assenze per Terim

Le probabili formazioni di BVB-Atletico - Dubbio avanti per Favre

Le probabili formazioni di Liverpool-Stella Rossa - Mané in forte dubbio

Le probabili formazioni di Marsiglia-Lazio - Un "derby" per Garcia

Le probabili formazioni di Empoli – Juventus – Cambio modulo per Allegri

Le probabili formazioni di Genoa-Udinese - Dubbio modulo per Velazquez

Le probabili formazioni di Padova-Spezia - Guidone dal 1', out Bidaoui

Le probabili formazioni di Livorno-Ascoli – Conferme per Lucarelli e Vivarini

Pordenone protagonista, in campo e fuori. A parlare è il sindaco della città, Alessandro Ciriani, attraverso le colonne de Il Gazzettino. “La squadra si è rinforzata, il mix fra vecchi e nuovi mi sembra giusto. Tesser è garanzia di qualità ed esperienza e la società con l’ingresso di Carlo Vendrame e gli arrivi di Fabrizio Cometti, nuovo direttore generale, e David Di Michele, responsabile dell’area partners, si è notevolmente rafforzata sul piano economico e - conclude Ciriani - organizzativo”.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy