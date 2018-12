© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Dalle colonne de Il Gazzettino Mauro Lovisa, numero uno del Pordenone, ha parlato del titolo di 'Campione d'Inverno, vinto dalla sua squadra: "Inutile dire che siamo felici e orgogliosi. Abbiamo aggiunto un’altra prima volta alla nostra collezione. Detto questo, essere primi a dicembre non ha effetti pratici. Dobbiamo continuare così sino alla fine se vogliamo veramente scrivere la più bella pagina della storia neroverde. Il mercato di gennaio? Sarà di riparazione per gli altri. Noi non abbiamo nulla da correggere. Anzi precisa sarebbe un delitto rovinare l’equilibrio che Tesser ha costruito all’interno di questo gruppo. Le sirene dalla B per alcuni giocatori? Non si muove nessuno. Comunque, dopo la partita con il Fano ci troveremo con Tesser e faremo il punto della situazione