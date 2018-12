Pordenone, Lovisa jr: "Mercato? Prima l'incontro col mister, poi vedremo"

La finestra del mercato invernale è ormai prossima ma in casa Pordenone, prima di parlare di possibili innesti e cessione sull'attuale rosa, si dovrà fare un summit tra le varie parti chiamate in causa: dirigenza e mister, per chiarirsi. Come testimoniano le parole del responsabile di mercato neroverde Matteo Lovisa, intervenuto dalle colonne de Il Messaggero Veneto: "Ci incontreremo col presidente e con mister Tesser per fare il punto della situazione. Ogni squadra può essere migliorata, ma ogni scelta sarà presa in seguito a quell’incontro".