Pordenone, Lovisa: "L'Atalanta è il nostro modello per il futuro"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, intervistato dal Gazzettino, come riportato da tuttopordenone.com, ha dichiarato: “Il nostro modello sarà l’Atalanta, squadra costruita principalmente con giocatori fatti in casa". Un'idea ribadita anche da mister Rossitto: "Otto 'vecchi' e 14 giovani in rosa. Un Pordenone che dovrà crescere nel tempo”.