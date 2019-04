Pordenone, Lovisa: "Progetti ambiziosi. Treviso? Facile arrabbiarsi al bar"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Non solo il comunicato ufficiale emesso ieri, Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, è intervenuto anche in Tv, in uno speciale de Il 13 condotto da Gigi Di Meo, per parlare del futuro dei neroverdi, come riportato dai colleghi de Il Messaggero Veneto: "La Serie D e la C sono categorie 'a perdere', ma la B dà una visibilità nazionale straordinaria. Perché non suscita interesse? Ho ricevuto un’offerta da Treviso, la sto valutando, non ho mai detto che la accetterò e andremo via. Mi fa specie che le notizie uscite in questi giorni abbiano 'scaldato' tanta gente. Facile arrabbiarsi al bar e sui social, scagliandosi contro di me. Ma cosa hanno fatto queste persone di concreto per il Pordenone calcio? Sfoghino la rabbia venendo al De Marchi a sottoscrivere il crowdfunding, dimostrino che la città è pronta. Io, noi, qualcosa credo abbiamo dimostrato in questi anni facendo il bene della città. Ci fossero altri due o tre imprenditori con il cuore e la passione di Gian Paolo Zuzzi (socio e presidente onorario, ndr), saremmo già in Serie A. Noi abbiamo programmi lungimiranti, un piano triennale per crescere ancora e magari andarci davvero in A. Vi dico una cosa: un altro al mio posto l’offerta di Treviso l’avrebbe già accettata".