Pordenone, Lovisa: "Pubblico in B? A Udine obiettivo 4-5mila persone"

Mauro Lovisa parla del pubblico che attende per il suo Pordenone nella prossima stagione, quando i friulani giocheranno per la prima volta in Serie B. "Quanta gente a Udine? L’obiettivo sono 4-5 mila persone. Una rottura di scatole farsi ogni volta quei 50 chilometri? Se diventa una vera fede, assolutamente no. Come società organizzeremo un servizio di pullman, assicuro che i viaggi non saranno una cosa pesante", le parole del presidente al Messaggero Veneto.