Pordenone, Lovisa: "Saremo una mina vagante. In futuro andremo in B"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il presidente del Pordenone Mauro Lovisa intervistato dal Gazzettino ha parlato del futuro a breve e lungo termine del club neroverde: “Vedo che attraverso i social alcuni mi invitano a trasferirmi a Triesta, ma io ho avviato un progetto che guarda lontano qui a Pordenone. Nel nostro futuro vedo una squadra in Serie B e uno stadio a misura di famiglia, sono sicuro che ci arriveremo. Intanto ci godiamo la crescita del settore giovanile perché loro sono la base per la nostra scalata. - conclude Lovisa – Per il futuro prossimo credo che saremo la mina vagante di questo finale di stagione e dei play off perché gli elementi per svolgere questo ruolo non mancano”.