© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Dopo l’apertura di ieri a un trasferimento a Treviso per giocare la Serie B il presidente del Pordenone Mauro Lovisa dalle colonne de Il Messaggero Veneto apre a un trasferimento del titolo sportivo nella città veneta: “Purtroppo il crowdfunding non decolla, gli imprenditori locali evidentemente non sono interessati. Se sarà così ci sposteremo anche se dispiace lasciare la mia terra e proverò fino all’ultimo di restare qui. Non è che non abbia più voglia di investire nel Pordenone, però in questi undici anni da presidente di soldi ne ho messi parecchi e solo per pura passione. - continua Lovisa – Ora voglio essere affiancato da qualcuno, da qualche imprenditore appassionato e interessato a fare bene anche perché la società nel tempo è diventata una vera azienda. Guardate Renzo Rosso a Vicenza, di certo le risorse non gli mancano, però si è fatto affiancare da alcuni colleghi imprenditori cui ha ceduto una parte delle quote. Io vorrei fare lo stesso e se a Pordenone non sarà possibile, lo farò a Treviso”.