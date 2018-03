Pordenone, Lovisa si complimenta col Padova: "Meritano la Serie B"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il presidente del Pordenone Mauro Lovisa intervistato dal Gazzettino ha parlato della sfida contro il Padova facendo i complimenti ai biancoscudati: “Negli ultimi due anni, quando ci siamo scontrati siamo sempre stati davanti noi, ma ora è il Padova che ci precede e credo che manchi davvero poco al loro approdo in Serie B. Una piazza del genere, con una storia importante alle spalle merita quel palcoscenico. Devo fare i complimenti al mio amico Zamuner e a Bisoli anche se non credo che abbiamo giocatori più forti dei nostri. - continua Lovisa - Si affrontano due squadre forti, probabilmente sarà una sfida molto tattica nella quale cercheremo di fare la partita sia noi e sia loro. Mi aspetto una gran bella partita e il Padova ha un vantaggio tale in classifica che non credo speculi su un pareggio”.