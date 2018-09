Pordenone, Lovisa: "Spero che altri seguano l'esempio di Berlusconi"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il presidente del Pordenone Mauro Lovisa ha parlato ai microfoni di TuttoC.com dello sbarco di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani al Monza, club che milita nello stesso girone dei Ramarri friulani: “ Sono più che contento dell'arrivo in C di Berlusconi e di una società importante a livello mondiale come la Fininvest. Spero che altri possano seguire il loro esempio e che altre grandi aziende decidano di investire sulla Lega Pro. Gli auguro di fare un grandissimo campionato, ma arrivare secondi visto che sono nel nostro stesso girone. In campo comunque si va in undici contro undici e fino a dicembre gli organici non potranno essere cambiati, e poi il mercato di gennaio non è mai facile. - continua Lovisa soffermandosi poi sui problemi della categoria - Da grande esperto di calcio e dirigente di gran livello qual è, Galliani è arrivato, da osservatore esterno, alle stesse conclusioni di chi c'è dentro da tempo, ovvero che i problemi della nostra serie arrivano dalla B. Gravina? È una persona seria e affidabile che sta facendo un grande lavoro. Credo sia un candidato credibile e spero abbia la forza di effettuare quelle riforme necessarie per il nostro calcio”.