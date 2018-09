Pordenone, Lovisa: "Squadra divertente, bella e concreta"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il presidente del Pordenone Mauro Lovisa in un'intervista rilasciata al Gazzettino ha parlato del buon momento del club neroverde: “Contro il Fano mi sono divertito perché ho visto un Pordenone concreto. Nel primo tempo non abbiamo rischiato nulla e, oltre ai due gol di Semenzato e Candellone, siamo riusciti a costruire parecchie occasioni. Nella ripresa, in vantaggio 2-0, dovevamo gestire la situazione e siamo riusciti a farlo bene, recupero a parte. Non avevamo Germinale e Berrettoni, ma Magnaghi e Candellone hanno fatto bene, del resto le soluzioni davanti non ci fanno difetto. - continua Lovisa - Mi è piaciuta questa squadra concreta, capace di ripartire spesso e di far male".