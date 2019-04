© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il presidente del Pordenone Mauro Lovisa vede avvicinarsi sempre più il traguardo di una storica Serie B, sarebbe la prima volta per i neroverdi, e dopo la vittoria contro il Teramo parla di vera impresa: "Giocare sapendo il risultato della diretta avversaria non era facile, e chi ha giocato a calcio lo sa. I ragazzi volevano a tutti i costi la vittoria e hanno interpretato la gara alla grande.Si sentiva anche in spogliatoio una grandissima voglia di fare bene. Ora pensiamo a chiudere la pratica, sarebbe fantastico festeggiare già sabato prossimo. - conclude Lovisa come riporta il sito del club - L’impresa che stiamo facendo è incredibile, pazzesco che possa arrivare nell’anno del centenario. Manca un solo step, andiamo a prenderci questo risultato".