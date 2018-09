Pordenone, Misuraca: "Felice di proseguire in un club ambizioso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il rinnovo fino al 2020 Gianvito Misuraca, centrocampista del Pordenone, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono veramente felice di proseguire la mia esperienza con il Pordenone. Quattro anni con la stessa maglia sono un bel traguardo: qui mi trovo bene, faccio parte di una realtà seria, in continua crescita e ambiziosa. Ringrazio i compagni di adesso e di questi anni, chiaramente la società, che ha grande stima in me. La squadra ha cominciato al meglio il campionato e sono pronto a rientrare per dare il mio contributo".