Pordenone, Nunzella: "Padova squadra da battere"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'esterno Leonardo Nunzella intervistato da Parmalive.com ha parlato anche della sua esperienza al Pordenone e del campionato dei friulani: “Stando qua ho capito perché nella passata stagione il Pordenone è stato l'avversario più ostico del Parma per la promozione. La società è molto seria e ambiziosa, la piazza è calorosa ma ti fa lavorare con tranquillità e serenità. Il girone è molto equilibrato anche perché mancano squadre come Venezia e Parma. La squadra da battere adesso è il Padova perché è la più strutturata, ma noi siam partiti bene, raccogliendo molto poco nelle ultime partite anche a causa della sfortuna. - continua Nunzella - Con la Reggiana è arrivato un tiro in porta e un gol. Sono sicuro, però, che a breve ripartiremo in quarta: dobbiamo essere consapevoli che lottiamo per un obiettivo importante ma senza avere troppe pressioni. L'importante, insomma, è dare il massimo senza rimpianti".