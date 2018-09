Pordenone, occhi puntati sullo svincolato Iocolano

LAZIO, RINNOVO PER IMMOBILE FINO AL 2023. FIORENTINA, LA ZIA DI SIMEONE: “DUE OFFERTE IMPORTANTI, MA È FELICE ALLA FIORENTINA”. GABIGOL: “I TIFOSI MI RIVOGLIONO ALL’INTER”. E IL NAPOLI BLINDA LUPERTO - Ciro Immobile e la Lazio, avanti insieme. L’attaccante ha praticamente rinnovato...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 settembre

Siracusa, muore in un incidente il team manager. Illeso Gomis

Fermana, Destro: "Iniziamo a stringere per l'inizio del campionato"

Sicula Leonzio, poker in amichevole contro l'Igea Virtus. Brilla Maza

Fano, Maloku: "La Nazionale aiuta la mia preparazione per la C"

Sambenedettese, piccolo problema fisico per Russotto

Novara, Viali amaro: "La mia squadra non può essere questa"

Rieti, si valuta il profilo di Mouha per l'attacco

Pisa, colpo per la difesa: in arrivo lo svincolato Franco

Vicenza, per il centrocampo si valuta il profilo di Paghera

Bisceglie scatenato sul mercato: si lavora per Markic, Zanini e Calamai

Pistoiese, pareggio in amichevole contro il San Gimignano

Monopoli, successo in amichevole contro il Nardò

Matera, Imbimbo: "Noi non al top e di fronte avevamo una squadra di B"

Pordenone, ag. Iocolano: "Riavvicinamento? Non li sento da dieci giorni"

Paganese, Fusco: "Abbiamo confermato di essere in crescita"

Viterbese, Lopez: "Col Gubbio primo tempo non all'altezza"

Non solo Pordenone: su Iocolano anche Siena e Virtus Entella

Svincolatosi d'ufficio in seguito al fallimento del Bari, Simone Iocolano è uno dei giocatori svincolati più appetiti sul mercato. Sull'ex Bassano, secondo La Gazzetta dello Sport , è particolarmente vigile il Pordenone che nelle prossime ore potrebbe tentare l'affondo decisivo, per regalare a Tesser un rinforzo di qualità sulla trequarti.

