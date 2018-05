Pordenone, per la panchina del futuro piacciono Zironelli e Pavanel

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Pordenone è già tempo di pensare al futuro. La società neroverde, infatti, starebbe iniziando a dragare il mercato degli allenatori in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, sarebbero almeno due i profili graditi alla dirigenza. Si tratta di Mauro Zironelli del Mestre, primo nome in lista che però piace anche all'Hellas Verona, e Massimo Pavanel dell'Arezzo, club con il quale non ha ancora rinnovato. Su quest'ultimo però si è interessata anche la Triestina.