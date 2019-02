Sta riscuotendo un discreto successo il progetto di crowfunding Pordenone 2020, lanciato nelle scorse settimane dal club neroverde. Come riportato oggi da Il Gazzettino grazie al contributo di 7 nuovi soci il totale delle entrate ha raggiunto quota 761 mila, pari al 35% dell’obiettivo fissato a dicembre. Restano 21 giorni a disposizione per acquisire altre quote del club nel club e crescere ancora, visto che la chiusura delle offerte è prevista per venerdì 15 marzo.