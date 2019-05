© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferisce Il Gazzettino del Triveneto, il Pordenone sta già lavorando agli acquisti per la prossima stagione in cui disputerà la Serie B. Nel mirino di mercato dei Ramarri ci sarebbero infatti Jerry Mbakogu del Padova e due calciatori visti a Carpi quest'anno, ma di proprietà rispettivamente di Udinese ed Hellas, come Mamadou Coulibaly e Karamoko Cissé. Piace anche un altro ex carpigiano quale Benjamin Mokulu, quest'anno alla Juventus U23.