Il Pordenone continua a cercare un attaccante di peso per puntare alla Serie B. Sfumati Marco Guidone, che ha firmato con la Vis Pesaro, e Benjamin Mokulu, che non è più considerata una pista percorribile, il club friulano sembra essere tornato su Alexandre Geijo in uscita dal Venezia. Per lo spagnolo classe ‘82 si potrebbe chiudere nella prossima settimana come riporta Trivenetogoal.it.