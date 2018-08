Pordenone, si lavora per l'esterno Florio

Filippo Florio, terzino destro classe '96, in uscita dall'Ascoli potrebbe finalmente aver trovato una nuova destinazione: secondo quanto raccolto da TuttoC.com il Pordenone starebbe alacremente lavorando con la società bianconera da ieri per ottenerne le prestazioni. In passato Florio ha vestito le maglie, tra le altre, di Ischia, Lucchese e Santarcangelo.