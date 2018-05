Pordenone, si scalda il nome di Italiano per la panchina

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Potrebbe arrivare nelle prossime ore la tanto attesa fumata bianca per il nuovo tecnico del Pordenone. Secondo quanto raccolto dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, dopo il tentativo fallito del presidente Lovisa di riportare in Friuli Bruno Tedino, ha preso quota con forza il nome di Vincenzo Italiano reduce dal'esperienza in D con l'Arzignano Chiampo.