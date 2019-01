© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Pordenone non vuol lasciare nulla di intentato nella corsa alla promozione in Serie B e per questo a gennaio andrà alla caccia di un attaccante di peso. Secondo quanto riferisce Tuttosport i sogni del club friulano sono due: Marco Guidone, classe ‘86 del Padova, o Benjamin Mokulu, classe ‘89 del Carpi. Quest’ultimo già allenato ad Avellino da Tesser. Il club avrebbe inoltre provato un assalto a Emanuele Calaiò del Parma ricevendo però un no dal diretto interessato. Sullo sfondo infine resta vivo il nome di Andrea Cocco in uscita da Pescara.