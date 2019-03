Fonte: TuttoC.com

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il Pordenone non riesce a superare la Samb: il match si chiude sul punteggio di 1-1 e il tecnico Attilio Tesser la analizza in questo modo al sito ufficiale del club neroverde: “Peccato non essere riusciti a mantenere il vantaggio, li abbiamo subiti soprattutto sui calci piazzati. È stata una gara sporca, combattuta, tesa, loro hanno fatto la partita che volevano fare. Oggi era molto difficile passare per le vie centrali, non siamo riusciti a finalizzare tutte le palle che abbiamo messo in area. Noi vogliamo sempre vincere, ma ogni punto è buono e fa classifica”.

Sul finale di campionato: “Noi ovviamente non possiamo influenzare i risultati avversari, quindi dobbiamo guardare solo a noi stessi senza fare calcoli. Tutto il resto sono chiacchiere. Domenica c’è lo scontro diretto: andremo a Trieste tranquilli, consapevoli che giocheremo la nostra partita e la giocheremo per vincere”.