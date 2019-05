Pordenone, Tesser: "Ci sarà spazio per chi ha giocato meno"

© foto di Valeria Debbia

Ultima gara in Serie C per il Pordenone, che domani giocherà a Salò. Così ai microfoni del sito ufficiale mister Attilio Tesser: "La cosa più bella della stagione è stata aver centrato un obiettivo. Eravamo partiti per arrivare ai playoff, il progetto per cercare di salire in B era biennale. Il rinnovo è gratificante per me e i miei collaboratori, grazie anche a dei ragazzi straordinari che hanno contribuito a tutto questo e ad una società solida. Avevo comunque un altro anno di contratto, il progetto adesso è di ripartire per un altro biennio. Mi avevano chiesto di rinnovare un mese fa, ma volevo prima rimanere concentrato unicamente nel centrare l’obiettivo Serie B. Ci siamo accordati in neanche mezz’ora, non ci sono mai stati problemi sulla mia permanenza. Siamo in largo anticipo sulla tabella di marcia, dalla prossima settimana inizieremo a parlare anche della squadra per la prossima stagione, partendo ovviamente dalla base attuale.”

“È stata una settimana corta, i ragazzi si sono meritati del riposo in più. C’è felicità, entusiasmo, ma ci siamo preparati molto bene come è stato per ogni settimana questa stagione. Di sicuro siamo più sereni e rilassati, abbiamo festeggiato sobriamente. Il nostro campionato è ormai finito, ma siamo una delle pochissime squadre in Europa a non avere mai perso in trasferta e vogliamo cercare di mantenere questa imbattibilità; è su questo che ho cercato di fare leva con i miei giocatori.”

“Farò giocare chi ha giocato meno, vorranno dimostrare le loro qualità come hanno fatto ogni volta che sono stati chiamati in causa. Ad esempio a Renate, quando si sono infortunati sia Stefani che Barison, Bassoli e soprattutto Vogliacco sono entrati con uno spirito e una concentrazione encomiabili. Unico indisponibile De Agostini, mentre Barison non è al meglio ma sarà ugualmente con noi.”

“Tra poche ore scopriremo chi, tra Entella e Piacenza, si unirà a noi e alla Juve Stabia in Supercoppa. Sono due grandi squadre, non farà differenza chi affronteremo, la Supercoppa è uno stimolo in più per noi. Io ne ho giocate due: una vinta (col Novara) e una persa (con la Cremonese). Giocheremo per vincere, però con serenità, senza la tensione che caratterizza un torneo logorante come il campionato.”