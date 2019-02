Pordenone, Tesser: "Ci sono ancora tanti punti da conquistare"

© foto di Valeria Debbia

Queste le parole di Attilio Tesser al temine del match pareggiato oggi dal Pordenone contro il Vicenza:

"Peccato per il pareggio, siamo stati puniti all’unica disattenzione. È stata una partita intensa, non bella, noi siamo stati bravi a sbloccare l’equilibrio grazie a un corner.

Il Vicenza è una squadra creata per arrivare in alto, è normale giocassero per vincere. Ovvio che i loro tifosi sono tanti e rumorosi, ma voglio ringraziare i tanti tifosi neroverdi che ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine.

Sono contento per il gol di Candellone, è un ragazzo che da sempre il 100%. Bravissimo anche Bassoli, che ha sostituito alla grande Stefani e che ha fatto molto bene.

Martedì rientrerà Bombagi dalla squalifica e speriamo di recuperare anche Stefani. L’infortunio di Misuraca invece lo terrà fuori ancora per qualche settimana.

La nostra filosofia non cambia: pensiamo a noi stessi, ci sono ancora tanti punti da conquistare. Dobbiamo giocare per il piacere di farlo, pensando solo ai prossimi 90 minuti."