© foto di Valeria Debbia

Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, a margine dell'incontro di Udine per presentare il derby con la Triestina, come riportato dal Messaggero Veneto, ha dichiarato: "Dovrà essere una bella festa dello sport, anche perché penso che sia un motivo di orgoglio per la regione avere due squadre che si giocano una partita ai massimi livelli della Lega Pro. Noi in campo giocheremo con lealtà e correttezza, le stesse componenti che dovranno esserci anche sugli spalti. Ci sono tre risultati in palio, dipenderà tutto da chi sarà capace di fare i tre punti. Se vinciamo allunghiamo in maniera importante, ma non definitiva. Non dobbiamo però mai smettere di guardarci le spalle, dove c’è il Feralpisalò che vorrà essere competitiva fino alla fine".