Pordenone, Tesser: "Domani sarà fondamentale, i ragazzi stanno bene"

© foto di Valeria Debbia

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida di domani. Ecco le sue parole riportate da Trivenetogol: "Inutile dire che la partita di domani sia fondamentale, i ragazzi li ho visti bene, spero che l’approccio sia giusto anche ieri. Sia nello sviluppo tecnico, sia nel recupero palla la Giana Erminio è una squadra di livello, nel girone di ritorno stanno tenendo un ritmo indiavolato, da primi posti. Non mi aspettavo che ci saremmo trovati in questa situazione a due giornate dalla fine, con cinque punti di vantaggio sulla Triestina seconda in classifica. A inizio stagione avevamo davanti almeno due o tre squadre almeno, con le altre ce la si poteva giocare. Dire che me l’aspettavo non sarebbe giusto né veritiero. Ci speravo, ma siamo arrivati sin qui con una grande stagione. La formazione? Ho tutti a disposizione. Berrettoni? Vedremo, potrebbe essere un’opzione".