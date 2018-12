© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

E’ un Attilio Tesser davvero felice quello che sbarca in sala stampa al Bottecchia per celebrare il successo sofferto, ma meritato, sul Ravenna: “Siamo riusciti a gestire la gara in maniera positiva, rischiando poco, ma non siamo stati capaci di fare il terzo gol nella ripresa. Il loro gol ci ha dato un po’ di tensione, ma è una vittoria meritata. Siamo stati bravi a sfruttare anche oggi le palle inattiva, anche in assenza di Burrai. Facciamo fatica ad andare in rete con azioni di manovra, ma le occasioni le abbiamo sempre. La classifica rimane molto corta e i risultati di oggi lo confermano. La prima posizione ci dà morale e fiducia, sono tutti punti meritati Teramo sarà una trasferta insidiosa. Guardiamo avanti con positività e umiltà. Sarà una trasferta dispendiosa anche per la distanza, oltre che per il valore della squadra”, riporta Trivenetogoal.it.