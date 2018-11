Pordenone, Tesser: "Palese doppio fallo in area per noi non fischiato"

Fonte: TuttoC.com

"Oggi abbiamo giocato un primo tempo davvero al di sotto delle nostre possibilità. Nella ripresa abbiamo alzato l’intensità e raggiunto un meritato pareggio, nel complesso". Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, analizza così, come riportato dai canali ufficiali neroverdi, il pareggio di San Benedetto del Tronto. “Loro hanno giocato con un’intensità importante e ci hanno messo in difficoltà. Le sostituzioni all’intervallo? Qualche giocatore era sottotono e ho deciso di cambiare qualcosa. In una settimana abbiamo perso 4 punti ma siamo ancora lì, e non sono stupito. Il distacco è irrisorio, il campionato è lungo e i calcoli vanno fatti alla fine. Nella loro area c’è stato un doppio fallo clamoroso non fischiato in nostro favore, e credo fosse sotto gli occhi di tutti".