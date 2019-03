Pordenone, Tesser: “Presenza tifosi a Trieste segnale molto bello”

Fonte: TuttoC.com

© foto di Valeria Debbia

Mancano meno di 24 ore al derby tra Triestina e Pordenone in programma domani sera alle 20,30 allo stadio “Nereo Rocco”. Ecco come, riportato sul sito ufficiale della società neroverde, il tecnico dei ramarri, Attilio Tesser, ha presentato questa importante sfida:

“Con noi ci saranno quasi 700 tifosi. Una presenza importante, che conferma l’attaccamento della comunità alla squadra, un segnale molto bello: la vicinanza della propria gente fa piacere e dà una carica in più. In tutti noi ci sono ancora maggiori responsabilità di dare l’esempio in campo, in primis nella correttezza dei comportamenti. Poi, chiaramente, si corre e lotta tutti per la maglia che orgogliosamente indossiamo. Affrontiamo una squadra che pratica un calcio offensivo, sempre propositiva. Con la Giana ha subito per tratti della partita per meriti dell’avversario. Sarà una gara aperta, con entrambe le squadre che cercheranno la vittoria. Noi dovremo tenere bene il campo e le giuste distanze, leggere al meglio le diverse situazioni, sfruttare al meglio gli spazi e finalizzare con cattiveria. Con il nostro gioco, consapevoli che ci aggrediranno. Avrà la meglio chi avrà bruciato meno energie nervose prima dell’inizio del match. Mancheranno sempre, per infortunio, capitan Stefani e Misuraca. Ho le idee chiare in difesa, dei dubbi a centrocampo e in attacco. Domani deciderò. Comunque i miei ragazzi sanno di essere tutti importanti: chi parte dal primo minuto, chi entra e anche chi sta fuori. Il gruppo è sempre stata la nostra forza”.