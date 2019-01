Fonte: TuttoC.com

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, ha commentato in sala stampa la sconfitta della sua squadra contro un energico Rimini formato trasferta. Interpellato dai microfoni della società, l'esperto trainer ha così dichiarato: "Non è stata una bella giornata. Abbiamo perso, il primo tempo l’abbiamo giocato sottotono. Siamo partiti bene nella ripresa, non abbiamo sfruttato delle situazioni a favore e loro ci hanno colpito nell’unica occasione. Non lo definirei un incidente di percorso. Abbiamo sempre detto che è un campionato equilibrato, si può vincere e perdere con chiunque. Essere primi con questo margine rimane comunque qualcosa di straordinario. È stato bravo il Rimini a concederci poco. Il riposo di Stefani? Normale turnover. Pensiamo a ripartire come abbiamo sempre fatto, con umiltà e duro lavoro, di settimana in settimana. Lecchiamoci le ferite, guardiamo cosa abbiamo svegliato e proviamo a rifarci contro l’Imolese, altra gara difficile".