Pordenone, Tesser: "Spero che il campionato inizi il 2 o il 9 settembre"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato nel post amichevole contro il Venezia: "Nell’intervallo mi sono lamentato con i ragazzi perché ho visto troppi errori tecnici e onestamente non avevo capito le ragioni. Abbiamo fatto sbagli che normalmente non facciamo. Soprattutto in fase di uscita. In avvio di gara abbiamo sofferto, poi però siamo cresciuti e siamo riusciti a creare occasioni importanti. Come il gol annullato a Magnaghi. L’azione di Bombagi e Berrettoni era pregevole - riporta Il Gazzettino -. Il campionato? Mi auguro che il campionato inizi regolarmente il 2 o al massimo il 9 settembre. E’ difficile tenere alta la concentrazione dei ragazzi durante le sedute infrasettimanali se poi alla domenica non hai la partita da giocare".