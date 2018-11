Pordenone, Tesser: "Vittoria importante contro una squadra forte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata a Monza, il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha detto: "E' stata una vittoria importante su un campo non semplice, contro una squadra molto forte. Lunedì scorso avevamo perso una partita che non meritavamo di perdere. Ho chiesto ai miei di giocare con le motivazioni che hanno sempre messo in tutte le partite. Nel calcio basta poco per passare da un momento positivo a un momento negativo. Io penso che abbiamo perso due partite interne, facendo le migliori prestazioni del nostro campionato, ma il calcio è questo. Oggi c'era una partita importante e abbiamo portato a casa punti importanti in questo momento del campionato", le sue parole riprese da TuttoC.com.